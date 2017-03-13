Мэр Львова Садовый ждет сообщения о подозрении от прокуратуры

Городской голова Львова Андрей Садовый находится в ожидании сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления от прокуратуры.

Об этом Садовый отметил на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент Укринформа.

"С субботних встреч узнал, что уже в скором времени должен получить от прокуратуры сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления", - написал Садовый.

Городской голова отметил, что не связывает это ни с позицией "Самопомочи" в парламенте, ни с особенностями украинской политики. По его словам, "так совпало просто".

Субботние встречи, о которых упоминает Садовый, у него состоялись в Киеве, где городской голова Львова имел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Президентом Петром Порошенко.