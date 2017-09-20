Мэр Одессы отстранил трех чиновников из-за пожара в лагере

В связи с пожаром в детском лагере "Виктория" три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщила депутат горсовета Анна Позднякова.

"Мэр города Геннадий Труханов освободил от занимаемых должностей вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиду Цвиринько, начальника управление капитального строительства Бориса Панова и руководителя городского ГАСК (Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, - ред.) Александра Авдеева", - написала она в Facebook.

Депутат отметила, что на сессию городского совета также вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования.