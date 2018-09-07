Мэр Ужгорода вышел на свободу под залог в 440 000 гривен

Мэр Ужгорода Богдан Андреев, которого суд взял под стражу с правом внесения залога, вышел на свободу.

Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

"Вчера был внесен залог в 16:00", - отметили в пресс-службе суда.

До этого Андреева арестовали на 2 месяца с альтернативой залога в 440 тысяч гривен. Соответствующее решение в четверг, 6 сентября, вынес судья Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области. Сторона обвинения просила взять Андреева под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

В прокуратуре ранее объясняли, что в этом году в феврале в суд было направлено уголовное производство в отношении основателя частного общества и инженера технического надзора, которые осуществляли реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известного как "Совиное гнездо"). Их заподозрили в присвоении 6 500 000 гривен и подделке документов. В рамках нового уголовного производства правоохранители выясняют роль мэра города Ужгорода в возможном содействии в присвоении данных средств.

В то же время в горсовете заверили, что есть официальная документация, подтверждающая отсутствие материального ущерба при реконструкции культурно- исторического центра "Совиное гнездо".

Стоит напомнить, что Андреев был взят под стражу 6 сентября.