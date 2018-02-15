Мэра Одессы Труханова отпустили на поруки нардепа

Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личной поруки.

Как передает корреспондент УНИАН, суд отпустил его на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

"Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личной поруки. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия", - заявил судья.

Также судья обязал отпустить Труханова в зале суда.

Геннадий Труханов / фото УНИАН

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове.14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн.

Кроме того, сторона обвинения просит суд избрать меры пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размере по 10 млн грн другим фигурантам производства

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