Мэра Одессы вызвали на очередной допрос в НАБУ

Городской голова Одессы Геннадий Труханов находится на допросе в НАБУ. Об этом говорится в распоряжении городского головы на официальном сайте Одессы, передает корреспондент УНН.

"Отбывает в командировку в г. Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины), для участия в допросе в уголовном производстве, сроком на 1 (один) календарный день - 10 мая 2018 года. На период командировки исполнение обязанностей городского головы возлагаю на Орловского Анатолия Иосифовича, первого заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета", - говорится в сообщении.

Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов дела завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за это комплекс на аукционе 11,5 млн гривен.