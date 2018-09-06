Мэра Ужгорода арестовали на 2 месяца с залогом в 440 тысяч

Мэру Ужгорода Богдану Андрееву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с залогом в 440 000 гривен. Соответствующее решение в четверг, 6 сентября, вынес судья Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

В суде было рассмотрено ходатайство прокуратуры Закарпатья. Адвокат градоначальника сообщил: к концу дня его подзащитный внесет залог, передает МукачевоНет.

Пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега сообщила, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично. По ее словам, сторона обвинения просила взять Андреева под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

На судебное заседание вместе с мэром пришел председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который был готов взять Андреева на поруки.

В конце августа мэру Ужгорода вручили подозрение в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.5 статьи 191 УК, то есть присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебного положения в особо крупном размере. А также ч.2 статьи 28 УК - ч.2 статьи 366 УК - соучастие в подделке документов.

В прокуратуре ранее объясняли, что в этом году в феврале в суд было направлено уголовное производство в отношении основателя частного общества и инженера технического надзора, которые осуществляли реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо"). Их заподозрили в присвоении 6 500 000 гривен и подделке документов.

В рамках нового уголовного производства правоохранители выясняют роль мэра города Ужгорода в возможном содействии в присвоении данных средств.