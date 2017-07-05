Мерекель обсудила с Порошенко позиции по "минским договоренностям" перед встречей с Путиным

Порошенко и Меркель скоординировали позицию по реализации "минских договоренностей" перед встречей лидеров Германии и Франции с Путиным. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко скоординировал позиции с канцлером Германии Ангелой Меркель по реализации договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь), накануне встречи лидеров Германии и Франции с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам их телефонного разговора, передают Українські Новини.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации "минских договоренностей" в контексте подготовки к саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге (Германия) и, в частности, встречи лидеров Германии и Франции с Президентом России", - сказано в нем.

Согласно сообщению, Меркель заверила Порошенко, что в ходе встречи никакие решения о судьбе Украины без ведома Украины приниматься не будут.

Собеседники отметили приоритетность выполнения ключевых требований по безопасности "минских договоренностей" и выразили обеспокоенность в связи с постоянными нарушениями боевиками режима прекращения огня.

Порошенко подчеркнул важность освобождения украинских заложников, находящихся как в плену боевиков, так и на территории России.

Во время разговора была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися угрозами безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны боевиков, а также попытки существенно ограничить их деятельность на Донбассе.

Кроме того, собеседники подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в "нормандской формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) с целью возвращения России к выполнению "минских договоренностей".

Как сообщали Українські Новини, на саммите G20 за рабочим завтраком Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине.

Трамп не планирует встречаться с Путиным на саммите G20 в Германии.