Мережко: час для варіанта "Б" щодо Донбасу ще не настав

"Треба спочатку виконати план "А". Хоча я згоден, що необхідно мати запасний варіант".

Керівництву України не варто оприлюднювати план "Б" щодо Донбасу на випадок провалу мирних переговорів у рамках Мінських угод.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua висловив заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.

"Скажу вам чесно: я на сьогодні не знаю, що це за план "Б". Взагалі мені здається, що треба спочатку виконати план "А". Хоча я і згоден із тим, що необхідно мати завжди запасний варіант", - зазначив він.

Представник України в ТКГ також повідомив, що "нормандський формат" продовжує функціонувати, процес переговорів у рамках "четвірки" не є замороженим.

Втім, Мережко й не виключив існування таємних переговорів за участю інших країн щодо Донбасу. "Я не виключаю, що є ще невидима частина політичних переговорів деяких гравців за участю, наприклад, Сполучених Штатів. Ми ж бачимо лише вершину айсберга", - позначив нардеп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про готовність приєднатися до переговорів у "нормандському форматі", якщо це буде потрібно учасникам. Про готовність США приєднатися до "нормандського формату" також говорив колишній представник Держдепу щодо України Курт Волкер.

Розширити коло учасників переговорів у "нормандському форматі" за рахунок керівників Великобританії і США запропонував президент України Володимир Зеленський у серпні. Він це зробив після того, як, попри домовленості про припинення вогню, бойовики відкрили вогонь по військових 36-ї бригади морської піхоти. У результаті обстрілу тоді загинули четверо військовослужбовців ЗСУ.