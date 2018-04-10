Меркель анонсировала переговоры с президентами Украины и Франции в немецком Аахене

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала переговоры с лидерами Украины и Франции в Аахене. Переговоры пройдут в мае, сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае", - цитирует канцлера пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 10, 2018

Во вторник, 10 апреля, в Берлине состоялись переговоры Меркель и президента Петра Порошенко, во время которых обсуждалась ситуация на Донбассе и способы противодействия российской агрессии.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас посетит Украину, в частности Донбасс, в ближайшее время.