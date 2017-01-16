Меркель и Олланд уверены в ратификации Соглашения об ассоциации и отмене виз для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд уверены в завершении в ближайшее время ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и внедрения безвизового режима для граждан Украины.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс- службе главы государства.

"Порошенко, Меркель и Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и внедрения безвизового режима для граждан Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент принял предложения о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС. Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Министр иностранных дел Павел Климкин осторожно заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года. Также он недавно уверял, что в Европейском Союзе нет опасений, что отмена виз для украинцев приведет к большой миграции населения.