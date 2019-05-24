Меркель и Зеленский обсудили по телефону "нормандский формат"

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсуждали, в частности, "нормандский формат". Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В его заявлении говорится, что стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей, а также выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в "нормандском формате".

"Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - сказано в сообщении.

Ранее бывший президент Петр Порошенко анонсировал вероятную встречу лидеров "нормандского формата" в июне. Позже в МИД Украины сообщили, что даты проведения встреч в "нормандском формате" пока не определили.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял, что будет продолжать переговоры в "нормандском формате". При этом он анонсировал кадровые изменения в минских переговорах.

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".