Меркель, Макрон та Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною - заява

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у п'ятницю закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська, йдеться у заяві представника федерального уряду Німеччини Штеффана Зайберта за підсумками відеоконференції лідерів.

"Канцлер, президент Макрон та президент Зеленський обговорили, зокрема, ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України. Вони розділили стурбованість щодо посилення російських військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму. Вони закликали до відведення цих підкріплень із метою деескалації ситуації", - йдеться у прес-релізі уряду Німеччини.

Зазначається, що канцлер та президент Франції відзначили свою підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України.

"Вони наголосили на необхідності повного виконання Мінських домовленостей з обох сторін і заявили, що Німеччина та Франція продовжать свої зусилля у "нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю Макрон провів переговори із Зеленським у Парижі. Потім вони провели переговори за допомогою відеозв'язку з Меркель.