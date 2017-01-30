Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена ситуацией на линии разграничения на Донбассе. Об этом она сказала на совместном с Президентом Петром Порошенко брифинге перед их двусторонней встречей в Германии, передают Українські Новини.

"За последние часы мы снова узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает обеспокоенность", - сказала она.

Меркель добавила, что на встрече с Порошенко будет обсуждать выполнение достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

"Мы должны сделать все на основе того, что у нас есть, а именно "минских договоренностей", чтобы воплощать их, хоть это и непросто. Мы верим в то, что "нормандская четверка", "нормандский формат (Украина, Германия, Франция, Россия) - это правильный путь, и мы будем и дальше его придерживаться, несмотря на существующие преграды, чтобы добиться мира и политической стабильности в Украине, а также возобновления территориальной целостности", - добавила она.

Также в ходе брифинга Меркель приветствовала реформы, которые внедряет Украина и выразила готовность содействовать ей в этом процессе.

"Это пока непростые ограничения со стороны Международного валютного фонда. Украина пока что выполнила все требования, и мы поддерживаем и приветствуем шаги для реформирования и будем предоставлять помощь советами", - сказала она.

Меркель также добавила, что, несмотря на сложную ситуацию, в Украине наблюдается экономический рост.

"Сейчас в Украине функционирует 1 200 предприятий с немецким капиталом, весной прошлого года мы основали совместную торгово-промышленную палату, и наш экспорт в Украину за первые три квартала 2016 года вырос почти на 17%", - добавила она.

В свою очередь Порошенко сообщил, что на встрече с Меркель запланировано обсуждение плана мер по реализации ("дорожной карты") "минских договоренностей".

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Президент Петр Порошенко находится с визитом в Берлине (Германия), где обсудит с канцлером Ангелой Меркель возможность принуждения России к выполнению "минских договоренностей.

Напомним, в ночь на понедельник во время боя и обстрелов Авддеевской промзоны пятеро военных погибли и еще девять получили ранения.