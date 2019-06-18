Меркель озвучила дату встречи представителей стран "нормандской четверки"

Встреча представителей Украины, Германии, Франции и Российской Федерации состоится 12 июля. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции во вторник, 18 июня

"12 июля мы проведем встречу советников в "минском формате" и посмотрим, как действовать дальше", - заявила Меркель.

При этом она указала, что немецкая сторона приложит все силы, передает NEWSONE.

"Я была рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - подчеркнула канцлер.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил запланированную на середину июля встречу.

"Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - заявил Зеленский.

Как сообщал NEWSONE ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против РФ будут сохранены, а "Нормандский формат" должен быть восстановлен в рамках Минских соглашений.

NewsOne

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