Меркель пообещала Порошенко не принимать решений по Украине во время встречи с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту Украины Петру Порошенко не принимать решений по Украине во время встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным без участия украинской стороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook по результатам телефонных переговоров глав.

"Ангела Меркель заверила, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, лидеры Украины и Германии скоординировали позиции накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России.