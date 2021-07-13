Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необхідною імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Німеччині, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідна імплементація "формули Штайнмайєра" в українське законодавство. Ми хочемо досягти проведення виборів в цих регіонах (тимчасово окупованих територіях Донбасу - ред.)", - сказала Меркель.

Вона додала, що "Німеччина буде і далі виступати за прогрес в реалізації Мінських домовленостей".

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмаєра" у Мінську. Її суть полягає в особливому статусі для Донбасу, який набуде чинності після проведення там чесних демократичних місцевих виборів. Росія при цьому повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Підписання було однією з передумов зустрічі президентів країн "Нормандської четвірки".

Формула була запропонована Франком-Вальтером Штайнмаєром - нині президентом Німеччини, а тоді - міністром закордонних справ.

В інтерв'ю LB.ua представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков повідомив, що "формула Штайнмайєра" давно прописана у законі про особливий статус Донбасу.