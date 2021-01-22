Местная власть должна получить полномочия по регулированию подобных услуг

Лідер партії "Сила і честь" генерал-полковник Ігор Смешко вважає, що майбутнє Європи безпосередньо залежить від майбутнього України, проте зазначає, що Захід не має жодної спільної стратегії щодо України.

Як повідомляє прес-служба партії "Сила і честь", під час веб-конференції з керівництвом австрійського представництва Пан'європейського союзу, відповідаючи на запитання про вступ України до НАТО, Смешко зазначив: "Безумовно, було б добре, якщо б парасолька 5 статті Євроатлантичного договору гарантувала нашу безпеку в реаліях непроголошеної війни проти нас з боку Росії... Але ми не маємо об'єктивних можливостей і відповідних напрацьованих політико-дипломатичних зв'язків, щоб цього досягти сьогодні. В той час, коли Росія має можливості активно блокувати цей процес через низку європейських країн - учасниць НАТО".

Крім того, на його думку, "Захід традиційно не має жодної спільної стратегії щодо нашої держави", що також є проблемою.

"Можливий шлях припинення війни у центрі Європи, деокупації українських територій, відновлення зруйнованої окупацією Криму системи міжнародного права, а також запобігання остаточній руйнації Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - це нове комплексне рішення питань безпеки в Єворатлантичному просторі шляхом розробки нової спільної Стратегії Заходу стосовно України і Росії", - вважає Смешко.

Так, за словами Смешка, елементами цієї нової конструкції можуть бути зняття питання про членство України в НАТО в обмін на додаток Будапештського меморандуму реально діючим механізмом забезпечення територіальної цілісності й недоторканності її кордонів і неприпустимість застосування проти неї будь-якої сили: військової, економічної, політико- дипломатичної або інформаційно-підривної.

"Одночасно - надання Україні статусу основного стратегічного партнера США поза НАТО і прийняття її повноправним членом Європейського Союзу. А також включення України як одного з базових елементів до майбутньої Балто- Чорноморсько-Адріатичної Конфедерації демократичних країн Європи та визначення її як зв'язуючого моста між Заходом і Росією - для поступової та еволюційної реалізації концепції генерала Де Голля про створення "Євроатлантичого простору безпеки від Ванкувера до Владивостока", - наголосив лідер партії.