Место Ирины Луценко во фракции Петра Порошенко займет экс-замминистра энергетики

Народный депутат (фракция "Европейская солидарность"), жена экс- генпрокурора Ирина Луценко (на фото слева), ссылаясь на состояние здоровья, написала заявление о досрочном прекращении полномочий парламентария. Ее место в Верховной Раде (ВР) может занять Наталья Бойко (на фото справа) - бывшая замминистра энергетики (по вопросам евроинтеграции) в правительстве Владимира Гройсмана, купившая в начале 2019 года квартиру у посольства США в Украине.

Об этом стало известно из сообщения Ирины Луценко сегодня на ее странице в соцсети Facebook.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Ирина Луценко.

Она также поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, сотрудничество и заявила что остается членом команды партии "Европейская солидарность".

Супруг Ирины Луценко, бывший генпрокурор Юрий Луценко, подтвердил причину прекращении депутатских полномочий Ириной по состоянию здоровья: "Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем".

Экс-генпрокурор добавил на своей странице в соцсети Facebook, что "10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев".

Если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет N24 списка "Европейской солидарности" Наталья Бойко, которая сейчас является членом набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

Наталья Бойко является дочерью бывшего члена Высшего совета правосудия Андрея Бойко. В 2017 году она заняла кресло замминистра энергетики (по вопросам евроинтеграции). В марте 2019 года, будучи замминистра, Наталья Бойко указала в декларации, что за 5,5 млн гривен купила квартиру в Киеве - у посольства США. А при увольнении Бойко указала, что ее отец подарил ей более 5 млн гривен

Напомним, Ирина Луценко впервые стала народным депутатом в декабре 2012 года (ВР VII созыва). Она была избрана N18 по списку ВО "Батькивщина". Отметим, данный список утверждался, когда Юлия Тимошенко находилась в тюрьме.

В ВР VIII созыва Луценко прошла по списку "Блока Петра Порошенко" (N70) и стала замглавы фракции. С апреля 2017 года по май 2019 года Ирина Луценко также была представителем пятого президента Петра Порошенко в ВР.

В июле 2019 года Ирина Луценко вновь прошла в ВР (IX созыва) по списку "Европейской солидарности" Порошенко (N15).

Ирина Луценко имеет звание "Женщина третьего тысячелетия". В начале октября Государственное бюро расследований открыло против Юрия Луценко расследование по подозрению о его участии в создании подпольного казино.

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