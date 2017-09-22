Мэттис и Трамп поддержали военно-техническое сотрудничество с Украиной - Порошенко

Министр обороны США Джеймс Мэттис, так же как и президент Дональд Трамп, готовы поддержать военно-техническое сотрудничество с Украиной. Об этом заявил Петр Порошенко во время интервью на американском телеканале Fox, передает УНН.

"Это было очень важно не только для меня как президента, но и для миллионов украинских граждан, которые приветствовали присутствие американских войск на Крещатике", - сказал президент о недавнем визите министра обороны США Джеймса Мэттиса.

"И министр Мэттис, так же как и президент Трамп сегодня, сказал, что "готов поддержать Украину", включая военно-техническое сотрудничество", - отметил П.Порошенко.

Министр обороны с США Джеймс Мэттис посетил Украину в августе. Он также присутствовал на торжественном параде ко Дню Независимости Украины, который состоялся 24 августа на улице Крещатик в столице.