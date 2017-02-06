Между строк. О чем не говорили Порошенко и Трамп

Башня Трампа в Харькове или Днепре? Это могло бы сработать

Разговор Петра Порошенко с Дональдом Трампом уже в качестве президента США все же состоялся. Пока телефонный, но ряд посылов все же говорят в пользу позитивного, по меньшей мере, настроя в сотрудничестве Киева и Вашингтона.

Традиционно скупые на информацию сообщения пресс-служб все же содержат некие крупицы необходимых сведений. И на основании этих крупиц можно сделать определенные выводы.

Согласно сообщению пресс-службы украинского главы государства, лидеры обговорили будущее сотрудничество, конфликт на Донбассе и эскалацию в районе Авдеевки. То есть, поначалу монологи с призывом к Трампу обратить внимание на очередную попытку Владимира Путина "продать" конфликт оставались до некоторого момента безответными. Когда уже Европа и отдельные представители США начали комментировать происходящее под Авдеевкой, тогда в окружении Трампа заверили, что лидер свободного мира осведомлен об эскалации. А затем последовало выступление нового постпреда в ООН Никки Хейли. Была реакция Госдепартамента, озвученная и.о. представителя ведомства Марка Тонера.

Личное обсуждение уже президентами закрывает вопрос Донбасса в контексте отношения к нему администрации США. А оно следующе - в Вашингтоне продолжают пристально следить за ситуацией на востоке Украине, как бы те или иные стороны ни надеялись/не опасались кардинального изменения внешнеполитического курса Америки. Как и прогнозировала "ДС", этого не произошло. И Белый дом Трампа, как Белый дом Обамы будет по-прежнему отыгрывать сопротивление агрессии России. Иначе зачем было ставить главой Пентагона "Монаха" Маттиса, который, наверное, одинаково не жалует ни Москву, ни терроризм на Ближнем Востоке?

Да, в расшифровках разговора Порошенко и Трампа, поданных обеими пресс- службами, не упоминались пророссийские боевики. Хотя они регулярно звучали в заявлениях Госдепа или Белого дома (правда спикеры последнего, как справедливо отмечали американские журналисты, при Обаме спали). В администрации Трампа беседу назвали "хорошей", а президенты среди прочего обсудили "продолжительный конфликт между Украиной и Россией". Заметьте, прямым текстом говорится о конфликте двух стран, а не о противостоянии правительственных сил с пророссийскими боевиками.

Что еще позволяет получить приблизительное видение будущего формата отношений, исходя из беседы украинского и американского президентов? Как минимум, планы АПУ по улучшению диалога с новой администрацией, выходящие за рамки контракта с лоббистской компанией BGR Group.

"Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", - говорится в сообщении пресс-службы. О чем это говорит, так о серьезном редактировании поведенческой модели в общении с главным партнером и союзником - США.

Напомним, неожиданная для многих победа Трампа не на шутку встревожила Киев, Брюссель, Лондон, Берлин и воодушевила Москву. Всех интересовало, когда же Трамп отвернется от Украины. Особенно тревожной обеспокоенность была с приправой из напоминаний о поддержке украинской властью Хиллари Клинтон. И карри стало расследование журнала Politico о том, как именно Банковая через дипломатический корпус вредила Трампу.

Обозреватели авторитетных европейских и американских СМИ вкупе со специалистами по геополитике рекомендовали Украине кардинально пересмотреть формат диалога с администрацией Трампа. То, что годилось для более мягкого и демократичного Обамы, абсолютно не подходит для циничного прагматика Трампа. Его интересует практический подход. Это раз. Во-вторых, он бизнесмен, пусть и в Овальном кабинете. Как не так давно удачно пошутили с оговоркой в голландском шоу Zondag met Lubach, говоря о привлекательности налоговой системы королевства: "Вам следует сказать своим зятьям перевести ваш... извините, их бизнес сюда".

Но вернемся к Украине. В переговорах с новым президентом нужно не примерять затертый уже образ жертвы, а показать реальный результат борьбы с коррупцией, давить на выгоду, на бизнес-проекты и т.п. В стране есть еще немало отраслей, которые могли бы заинтересовать республиканца - строительство (его конек), промышленность и аграрный сектор. Скажем, в Батуми есть Trump Tower. Как насчет строительства одноименного здания в Днепре или Харькове? Тем более что игра в "слепой траст" президента американского оказалась менее изощренная: полный разрыв Дональда Трампа с бизнесом его команда прямо называет нецелесообразным.

На первых порах казалось, что к таким советам АПУ не прислушивается. Однако, судя по сообщению пресс-службы Порошенко, украинский президент уже начал менять подход. И чем черт не шутит, возможно, вполне возможно, что в ночь на воскресенье какие-то подобные темы поднимались.

Да, кстати, о времени звонка. Трамп позвонил Порошенко в пять вечера по местному времени. В Киеве уже была полночь. Политики такого уровня, конечно, еще не спят. Но все же это показательно. Если вспомнить, что с Путиным президент США говорил практически с самого утра, а украинского коллегу заставил сидеть на телефоне до поздней ночи. Очень похоже на небольшое наказание за прошлые прегрешения (Клинтон).

Хотя в целом, если сравнивать уровни ожиданий от звонков для Банковой и для Кремля, то очевидно, что Москва ожидала большего. В разы большего. А санкции никто не снял и до выполнения "Минска" отменять не будет. Процесс затягивается. В ООН сидит пускай неопытная, но такая же принципиальная, как Саманта Пауер, постпред. Проще говоря, Вашингтон остается на стороне Киева и НАТО. К слову, по данным Bloomberg, президент США с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсуждал урегулирование ситуации вдоль украинско- российской границы. Как бы там ни было, но в "мире Трампа" сделка может быть либо выгодной, либо несостоявшейся. Поэтому Киеву следует напрячься, чтобы Трамп увидел выгоду в сотрудничестве с Украиной.

Владислав Гирман