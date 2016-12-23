Международные партнеры не поймут исключение Савченко из делегации ПАСЕ, - Наливайченко

Международные партнеры Украины могут не понять нелогичность действий страны в отношении нардепа Надежды Савченко: сначала ее привлекают к работе в международных организациях, затем наоборот отзывают. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил общественный деятель Валентин Наливайченко.

"Я считаю, что нельзя сначала отстаивать наших людей, в том числе возвращать из российских тюрем, отдавая двух российских ГРУшников, это была серьезная операция, и была поддержка международного сообщества, поэтому я считаю контрпродуктивным и в ПАСЕ, и в ЕС, и США теперь поступила информация, что теперь уже Верховная Рада отзывает Савченко, которую все защищали. Ничего хорошего извне в этом нет. Международные партнеры этого не поймут", - пояснил Наливайченко.

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что исключение Надежды из делегации ПАСЕ стало сюрпризом.

Пресс-бюро