Международный суд ООН начнет открытые слушания в деле Украины против РФ 6 марта

В течение 6-9 марта 2017 года Международный суд ООН проведет открытые слушания в деле Украины против России, во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указано, что слушания будут транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.

Дело касается нарушения РФ положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Решение суда обязать Россию прекратить дискриминацию украинцев и крымских татар, а также остановить поддержку террористов на Донбассе поставит РФ перед дилеммой: либо прекратить свое противоправное поведение, либо окончательно превратиться в страну-парию, с которой никто не будет иметь дела", - отметила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook

Напомним, ранее президент Петр Порошенко утвердил состав делегации Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Россией конвенции по борьбе с финансированием терроризма.