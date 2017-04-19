Международный суд ООН отказал в временных мерах против России по иску Украины

Сегодня Международный суд ООН объявляет предварительное решение по иску Украины против России.

Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма в Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму.

Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.