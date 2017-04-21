Международный суд ООН призвал Россию к полному исполнению минских соглашений, - Порошенко

Международный суд Организации Объединенных наций (ООН) призвал Россий к полному исполнению минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что Россия обязана выполнять решения, принятые Международным судом ООН в Гааге.

"Она должна. Если Россия хочет чтобы ее видели как серьезного игрока на международной арене. Все страны должны следить за тем, что решает Международный суд. Я бы сказала, что у нее нет выбора", - сказала Дюмон.