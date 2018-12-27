Межпарламентская ассамблея "Молдова-Грузия-Украина" приняла резолюцию против РФ

Межпарламентская ассамблея "Молдова-Украина-Грузия" приняла совместную резолюцию, осуждающую агрессию Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Молдовы, сообщает Укринформ.

"Агрессивные военные действия России являются продолжением политики прямой военной агрессии и незаконной оккупации и аннексии территорий Молдовы, Грузии и Украины, а также установление незаконных границ аннексированных территорий", - говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что военные действия РФ в Керченском проливе являются грубым нарушением норм международного права и принципов суверенитета и территориальной целостности других государств.

Межпарламентская ассамблея "Молдова-Грузия-Украина" подтверждает безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и требует от правительства РФ освободить незаконно задержанных украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН вечером в субботу, 22 декабря, приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В ней поименно упоминаются политзаключенные Кремля Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усеин Куку.

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Проект резолюции был инициирован Украиной и представлен от имени группы государств, его поддержали 66 стран, 72 - воздержались, 19, частности, Россия, ее сателлиты и некоторые страны СНГ, проголосовали против.

В документе содержался перечень угроз, которые Россия представляет для Украины, Черноморского региона и всей Европы, перебрасывая в аннексированный Крым войска и вооружение, и прямой призыв к РФ немедленно демилитаризировать украинский полуостров и прекратить оккупацию.

Отдельно в резолюции говорится об атаке россиян на украинскую корабельную группу в Керченском проливе и Черном море 25 ноября. Государства, проголосовавшие "за", призвали РФ не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, и осудили незаконное строительство Керченского моста. По материалам: Укринформ