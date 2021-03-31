Ми не поспішатимемо з прийняттям законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Верховна Рада після громадського обговорення законопроєкту про місцевий референдум має намір у червні передати його на експертизу до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), а також обговорити його з посольством Швейцарії в Україні.

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми не будемо поспішати з прийняттям цього законопроєкту. Після загального обговорення ми плануємо виїхати безпосередньо до деяких територіальних громад місцевого, сільського рівня. Ми хочемо потрапити в червні на засідання Венеціанської комісії, щоб отримати її закінчення. Знову ж, хочемо обговорити його з посольством Швейцарської конфедерації, щоб ще і вони проаналізували цей законопроєкт. І тільки після того, як врахуємо всі й отримаємо низку юридичних експертиз, зможемо педалювати це законопроєкт", - сказав Стефанчук.

Разом з тим він пояснив, що обробка законопроєктів про всеукраїнський і місцевий референдуми повинна відбутися за класичною схемою, тому що "це фактично рівень народної Конституції, згідно з якою територіальна громада буде жити відповідно до прийнятих рішень, тому ми орієнтуємося більше на якість цих законопроєктів".

Раніше повідомлялося, законопроєкт про місцевий референдум виноситься на громадське обговорення до 11 квітня 2021 року включно.