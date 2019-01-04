Ми розуміємо, що Російська православна церква продовжить існувати в Україні, але проти нічого не маємо, - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ, про це митрополит повідомив в інтерв'ю Deutsche Welle.

За словами Епіфанія, всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

"Ми розуміємо, що в Україні буде в подальшому існувати Російська Православна Церква і буде багато охочих залишатись там, але ми проти цього нічого не маємо. Всі мають обирати свій релігійний центр добровільно. Архієрей з єпархією чи священик з громадою мають визначитися. Якщо вони на загальних зборах вирішують, що хочуть добровільно долучитися до новоствореної ПЦУ, відповідно звертаються до нас, і ми приймаємо їх вже у нашу структуру єдиної ПЦУ", - сказав митрополит.

Також Епіфаній знову нагадав, що двері церкви відкриті для всіх православних України.

"Моя позиція чітка, яка була висловлена одразу після Об'єднавчого собору, про те, що двері нашої церкви відкриті для всіх православних України. Ми запрошуємо всіх представників, які зараз перебувають у лоні Російської Православної Церкви, щоб вони приєдналися до незалежної ПЦУ. Якщо говорити про певну стратегію, то вона має будуватися на євангельських засадах любові, миру, порозуміння, братської взаємоповаги", - наголосив митрополит.

Як повідомлялося, офіційне підписання Томосу про автокефалію помісної Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм відбудеться 5 січня 2019 року, а 6 січня після божественної літургії він буде вручений митрополиту Епіфанію.

Нагадаємо, раніше Московський патріарх Кирил написав листа до Вселенського патріарха Варфоломія, в якому закликав його не надавати автокефалію українській церкві.

15 грудня на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.