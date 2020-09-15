'Ми втратили значення слова 'стосунки': Зеленський розповів про взаємини з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та РФ після анексії Криму та початку війни на Донбасі немає відносин.

Про це він повідомив на спільній з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом прес-конференції у Відні.

Трансляція заходу велась на Facebook-сторінці Офісу президента.

Зеленський зазначив, що раніше українці і росіяни називали один одного "братами і сестрами", і між країнами були прекрасні відносини, були "прекрасні стосунки", а "сьогодні 14 тисяч загиблих", та "немає двох територій нашої незалежної країни".

Водночас Зеленський зауважив, що "ми почали говорити, що призвело в тому чи іншому випадку до режиму тиші, який складніше, ніж ми думали, але він є, і ми змогли все-таки повернути додому 140 полонених. Мені здається, що це і є початок діалогу, а з приводу "стосунків" нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити"..

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