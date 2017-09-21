МИД Франции заявило о попытке открыть "представительство ДНР" в Марселе

Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны по поводу запланированного на 25 сентября открытия "Представительского центра во Франции Донецкой Народной Республики" в Марселе.

Об этом заявил заместитель официального представителя французского ведомства на брифинге 21 сентября, сообщается на сайте Посольства Франции в Украине.

"Французская власть официально не признает этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанные с ним привилегии и иммунитеты", - отметил представитель министерства.

По его словам, так называемый представительский центр "ДНР" зарегистрирован в статусе общественного объединения по закону 1901 года, который не требует предварительного разрешения.

Как отмечается, Франция привержена территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета.

"Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений. Ввиду того, что цель объединения является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направило соответствующую информацию прокурору Республики", - отметил чиновник.

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