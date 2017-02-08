МИД ФРГ прокомментировал заявление посла Райхеля

В Министерстве иностранных дел Германии признали безальтернативность минских соглашений, комментируя слова посла Германии в Украине Ернста Райхеля.

Об этом сообщает DW.com.

"Указателем направления для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, являются минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, подписанные при посредничестве Германии и Франции", - говорится в ответе МИД ФРГ.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины в беседе с послом ФРГ Эрнстом Райхелем подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

Ранее в интервью СМИ посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

