МИД Италии призвал к выполнению минских соглашений

Глава МИД Италии Анжелино Альфано призвал все стороны конфликта в Донбассе к выполнению минских соглашений. Обращение дипломата вызвано тем, что с 1 января Италия председательствовать в ОБСЕ, говорится в сообщении на сайте организации.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению минских соглашений в полной мере", - заявил он.

По словам Альфано, основными приоритетами Италии на период председательствования в ОБСЕ будут укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества.

Также Италия намерена усилить работу ОБСЕ в направлении других затяжных конфликтов.

Напомним, ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. В Украине с марта 2014 года функционирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ), началу работы которой было положено обращением правительства страны в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ является невооруженной гражданской миссией, которая работает 24 часа в сутки, 7дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.