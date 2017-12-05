МИД напомнил странам Будапештского меморандума о гарантиях безопасности

Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный инструмент обеспечения безопасности нашего государства.

А также считает, что предоставление летального оружия засвидетельствует полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР, и требует от России полностью соблюдать обязательства", - говорится в документе.

Как сообщили в МИДе, Украина высоко ценит действия США, Великобритании и Франции, которые реально подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждают противоправные действия российской стороны, принимают ответные меры на агрессию РФ против Украины.

"Мы уверены, что усиление политической поддержки практической помощью по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую угрозу со стороны РФ. Это свидетельствует о полной готовности государств-подписантов Будапештского меморандума соблюдать взятые обязательства и будет укреплять архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИДе напомнили, что 5 декабря 1994 года Великобритания, США и РФ подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

"Предоставление Украине ядерными государствами гарантий безопасности путем подписания соответствующего международно-правового документа, которым и стал Будапештский меморандум, было условием, по которому украинский парламент дал согласие на присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Украина рассматривала и продолжает рассматривать такие гарантии как обстоятельство, которое представляло существенное основание для присоединения Украины к этому Договору", - подчеркнули в МИДе.