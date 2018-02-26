МИД назвал инструменты, которые вынудят РФ вернуть Крым Украине

Санкции нужно усилить, чтобы Кремль сам отказался от захваченного полуострова: убытки станут слишком неподъемными для экономики РФ, считают в Меджлисе

Основными инструментами борьбы Украины за оккупированный Российской Федерацией Крымский полуостров являются не силовые методы: санкции, международное давление и суды. Об этом в четвертую годовщину захвата Крыма россиянами у себя в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. Санкции, международное давление и суды - основные инструменты борьбы. Боремся", - сообщила она.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что только усиление международных санкций вынудит Москву отказаться от удерживания оккупированной территории.

"Санкции надо еще расширять, усиливать, оказывать политическое, дипломатическое давление настолько, чтобы Россия сама отказалась от Крыма, как от тяжелой ноши", - заявил он в эфире канала 112 Украина.

26 февраля 2014 года в Симферополе прошел массовый митинг крымских татар и других жителей полуострова, которые были возмущены ползучим захватом территории их малой родины армией РФ и коллаборационистами из числа местных, и высказались в защиту территориальной целостности Украины. На следующий день спецназ ВС РФ без опознавательных знаков захватил Верховную Раду АР Крым и здание местного Совмина.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

19 февраля 2018 года Украина подала иск к России в Международный арбитраж в Гааге за нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые произошли и происходят в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В документе - около 500 приложений. Представителем Украины в суде по этому делу назначена заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.