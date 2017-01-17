МИД назвал ничтожными заявления Ле Пен по Крыму

Высказывания кандидата в президенты Франции, лидера Национального фронта Марин Ле Пен касательно аннексированного Россией полуострова Крым являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точки зрения.

Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНИАН.

"Высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая проводит политику агрессии и оккупации", - подчеркнули в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Франция и все международное сообщество выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя и серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях.

"Поддержка оккупации Крыма и его аннексии является не только попранием Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулированием государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения", - подытожили в министерстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах она намерена восстановить нормальные отношения с Российской Федерацией и признать Крым российским.