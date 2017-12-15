МИД не ведет никаких переговоров об экстрадиции Саакашвили

Министерство иностранных дел не ведет никаких переговоров с Грузией о возможной экстрадиции экс-президента этой страны Михеила Саакашвили.

Об этом заявил журналистам в пятницу, 15 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает корреспондент Укринформа.

"МИД точно не ведет никаких переговоров об экстрадиции (Саакашвили - ред.)", - сказал Боднар.

Он добавил, что Грузия входит в его компетенцию, но никаких контактов по линии министерства не было.

Как сообщал Укринформ, ГПУ опубликовала на своем сайте повестку для вызова Саакашвили на допрос на 18 декабря на 9.30.

8 декабря Саакашвили был задержан правоохранителями и помещен в изолятор временного содержания СБУ. Задержание произошло в рамках уголовного производства, открытого по ст.256, ч.1 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

11 декабря Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили и уволил его.