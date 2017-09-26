МИД о докладе ООН по Крыму: Россия совершает откровенно уголовные преступления

В Министерстве иностранных дел прокомментировали доклад ООН по правам человека в Крыму

Об этом говорится в сообщении МИД Украины на официальном сайте.

"Министерство иностранных дел Украины приветствует опубликованный 25 сентября тематический доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека на тему: "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштаб международно-противоправных деяний и правонарушений, совершаемых российской оккупационной властью в Крыму, свидетельствует об игнорировании Россией своих международно-правовых обязательств, вытекающих из Гаагских и Женевских конвенций.

"Кроме откровенно уголовных преступлений, совершаемых оккупационными властями в Крыму против крымских татар, украинцев и всех, кто продолжает смело выступать против российской оккупации, приводятся конкретные случаи незаконных задержаний, принудительных исчезновений и похищений, внесудебных казней и других нарушений", - пишет МИД.

Министерство призвало к консолидации международного давления на Россию как страну-оккупанта, чтобы добиться улучшения ситуации с правами человека.