МИД о встрече Климкина и Трампа: Огромный успех

Украина имеет абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны.

Во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и президента США Дональда Трампа еще раз была подтверждена поддержка американской стороной Украины. Об этом заявила в эфире телеканала 112 Украина спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы получили четкие заверения в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Обсудили детально ситуацию на Донбассе, выполнение минских договоренностей. Мы очень благодарны американской стороне за неизменную позицию в поддержке Украины", - сказала Беца.

Она подчеркнула, что это "огромный успех украинской дипломатии".

"Мы еще раз убедились в том, что мы имеем абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны, что является агрессией РФ, и насколько она угрожающая", - добавила спикер МИД.

Комментируя также встречу Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, Беца сообщила: "Четко было отмечено о необходимости России выполнения минских договоренностей и что Россия несет ответственность за выполнение минских договоренностей. Это четкий сигнал, есть абсолютное понимание, что пока Россия не выполнит минские договоренности, санкции будут оставаться в силе".

В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый расценивает встречу с Трампом и Пенсом, как сигнал поддержки украинского народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Незаурядный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народу Украины и украинской диаспоре Америки", - написал Чалый.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу МИД Украины Павла Климкина. Также украинский министр провел переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом.