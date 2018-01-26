МИД обеспокоен принятием Сеймом Польши закона о запрете "бандеровской идеологии"

Министерство иностранных дел обеспокоено принятием Сеймом (нижняя палата парламента) Польши закона о запрете "бандеровской идеологии".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, МИД глубоко обеспокоен фактом принятия 26 января Сеймом Польши законопроекта "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы".

"Жаль, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться", - сказано в нем.

МИД заявляет, что Украина категорически не воспринимает очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе некорректного использования в официальном документе Польши названия части территории современной Украины.

"Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - говорится в сообщении.

МИД рассчитывает, что Сенат (верхняя палата парламента) Польши, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

В пятницу Сейм Польши принял закон, которым вводиться уголовная ответственность за отрицание преступлений "бандеровцов".

Как сообщали Українські Новини, Порошенко уверен, что в 2021 году, при поддержке Польши и Литвы, у Украины будет перспектива членства в Европейском Союзе.