МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за публикации в газете карты Закарпатья в составе Венгрии

"Общество венгерской культуры Закарпатья" на передовой странице газеты "Карпаталія" изобразило принадлежность Венгрии ряда территорий Украины.

На передовице газеты "Карпаталія" проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины /Егор Божок в Twitter

В Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Украины в составе Венгрии.

Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил в Twitter.

"На передовице газеты "Карпаталія" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!", - подчеркнул Божок и опубликовал фотокопию страницы газеты с изображением части Закарпатской области.

Он призвал Генеральную прокуратуру Украины и СБУ инициировать производство. Божок заявил, что подписал соответствующие письма.

На передовице газеты «Карпаталія» проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины /Егор Божок в Twitter

