МИД осудил визит швейцарского политика в Крым

В МИДе напомнили Швейцарии ее официальную позицию о непризнании аннексии Крыма

Украинская сторона предупредила Швейцарию о возможности применения санкционных мер к посетившим Крым политикам.

Посольство Украины в Швейцарии осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Эдуардом Белзером в аннексированный Крым. Об этом вечером в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-служба посольства.

В частности, в сообщении говорится о том, что визит Белзера в Крым является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма.

Также посольство выразило сожаление в том, что в Швейцарии нашлись лица, которые "дали себя использовать в целях российской пропаганды".

"Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживают территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на аннексированные территории, санкционные меры", - говорится в сообщении.

Ранее Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что делегация политиков и бизнесменов из Словакии, несмотря на все предостережения украинской стороны, прибыла в аннексированный Крым.