МИД открывает 18 новых визовых центров за рубежом

Министерство иностранных дел Украины открывает 18 новых визовых центров в 16 странах мира, сообщил Департамент консульской службы МИД в Facebook. Сейчас в различных государствах работает 56 украинских визовых центров.

"МИД продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - продолжается расширение сети визовых центров, которое с августа 2019 г. охватывает 74 города", - говорится в сообщении.

В дополнение к существующим 56 визовым центрам МИД открывает 18 новых центров в городах:

- г.Сидней в Австралии;

- г.Кабул в Афганистане;

- г.Минск в Беларуси;

- г.Лондон в Британии;

- г.Александрия в Египте;

- г.Тель-Авив в Израиле;

- г.Ахмедабад, г.Хайдарабад г.Чандигар в Индии;

- г.Доха в Катаре;

- г.Мехико в Мексике;

- г. Гаага в Нидерландах;

- г. Веллингтон в Новой Зеландии;

- г.Мускат в Омане;

- г.Рамалла в Палестине;

- г.Бангкок в Таиланде;

- г.Анталия в Турции;

- г.Париж во Франции.

"Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т. п), - добавили в МИД.

В этом месяце Украина подписала соглашение с правительством Северной Македонии о безвизовый режиме на постоянной основе. По словам украинского посла, отныне не будет необходимости в том, чтобы продлевать соглашение о безвизе ежегодно. Согласно документу, граждане двух стран с биометрическими паспортами могут совершать въезд и транзит. Более того, находиться на территории страны можно максимум 90 дней каждые полгода.