МИД открывает 18 новых визовых центров за рубежом

Министерство иностранных дел Украины открывает 18 новых визовых центров в 16 странах мира, сообщил Департамент консульской службы МИД в Facebook. Сейчас в различных государствах работает 56 украинских визовых центров.
"МИД продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - продолжается расширение сети визовых центров, которое с августа 2019 г. охватывает 74 города", - говорится в сообщении.
В дополнение к существующим 56 визовым центрам МИД открывает 18 новых центров в городах:
- г.Сидней в Австралии;
- г.Кабул в Афганистане;
- г.Минск в Беларуси;
- г.Лондон в Британии;
- г.Александрия в Египте;
- г.Тель-Авив в Израиле;
- г.Ахмедабад, г.Хайдарабад г.Чандигар в Индии;
- г.Доха в Катаре;
- г.Мехико в Мексике;
- г. Гаага в Нидерландах;
- г. Веллингтон в Новой Зеландии;
- г.Мускат в Омане;
- г.Рамалла в Палестине;
- г.Бангкок в Таиланде;
- г.Анталия в Турции;
- г.Париж во Франции.
"Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т. п), - добавили в МИД.
В этом месяце Украина подписала соглашение с правительством Северной Македонии о безвизовый режиме на постоянной основе. По словам украинского посла, отныне не будет необходимости в том, чтобы продлевать соглашение о безвизе ежегодно. Согласно документу, граждане двух стран с биометрическими паспортами могут совершать въезд и транзит. Более того, находиться на территории страны можно максимум 90 дней каждые полгода.