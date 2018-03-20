МИД отреагировал на антиукраинскую акцию в Варшаве

Посольство Украины в Польше осудило манифестации польских националистических организаций, которые возле посольства Украины в Варшаве "произносили антиукраинскую пропаганду".

Об этом говорится в заявлении Посольства Украины.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуя в интересах Кремля", - заявило украинское посольство.

Согласно сообщению, одновременно с протестами польских националистов к украинскому посольству пришли поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше". Читайте также: Польша готова поддержать усиление санкций против России - МИД

Ранее журналист Евгений Приходько заявил, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на нем, назвав бандеровской тряпкой".