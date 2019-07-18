МИД подготовил для СНБО перечень мер из-за решения Кремля по паспортизации

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает провокационное решение Российской Федерации о незаконной паспортизации граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях, и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД, передает УНН.

"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия в гражданство РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Симптоматично, что эта провокация сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что, несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины.

"Подчеркиваем, что кремлевские указы по "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной", - заявили дипломаты.

Как сказано в заявлении, МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины. Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в Нормандской формате и в Минском процессе, вместо этого начать выполнять взятые на себя обязательства. Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих российских документов и каких-либо правомочий, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", - отметили в министерстве.

Напомним, 17 июля президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.