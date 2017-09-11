МИД Польши прокомметировал ситуацию с Саакашвили

Скандал вокруг лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые вчера с соратниками штурмовал и незаконно пересек польско-украинскую границу, является внутренним делом Украины.

Об этом пишет польский ресурс Onet.pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского на местном канале TVP.

"Случай с бывшим президентом Грузии является внутренней игрой в Украине; мы не участвуем в этом", - сказал глава МИД Польши.

Ранее СМИ сообщили, что посла Украины Андрея Дещицу якобы вызвали в МИД Польши для объяснений по ситуации с Саакашвили. Позднее тот опроверг такую информацию, отметив лишь, что посольство Украины следило за инцидентом с поездом Интерсити в Пшемысле вместе с польскими коллегами.

Как сообщал Realist, Саакашвили заявил о краже паспорта украинской полицией.

Президент Петр Порошенко заявил, что Саакашвили нарушил закон, нелегально перейдя границу.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал список депутатов Верховной Рады, которые принимали участие в нелегальном пересечении границы Саакашвили.

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