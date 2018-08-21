МИД призывает мир усилить давление на Россию для освобождения Сенцова

Министерство иностранных дел Украины призывает международные организации и партнеров усилить давление на Россию для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"100 дней голодает В.Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь - наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ ради спасения Олега Сенцова и освобождения украинских политзаключенных в РФ", - написала Беца. Читайте также: Сегодня - 100 дней голодовки Сенцова

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова катастрофическое.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в клиниуи в Москве, где есть специалисты по эндогенному питани..

В целом в России и анексованом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.