МИД просит украинцев не ездить в Египет и Индию

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью этих странах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении сроком на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть свои планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эти государства, в т.ч. с туристической целью", - говорится в сообщении.

Упомянутые оговорки вызваны активизацией на территории Египта террористических группировок, включая ИГИЛ, которые все чаще осуществляют теракты против мирных граждан с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, ведомство рекомендует учесть риски и соблюдать ряд советов. В частности, украинцев призывают не ездить на север и в центральную часть Синайского полуострова, а также в пустынные районы западнее долины реки Нил.

Кроме того, дипломаты рекомендуют быть внимательными во время посещения северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль- Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины рекомендуют незамедлительно обращаться в посольство Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657.

Также учитывая обострение ситуации безопасности в штате Западная Бенгалия Республики Индия, в том числе в районе Дарджилинг, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок с туристической целью в указанный регион страны до стабилизации ситуации.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в Египте или Индии, украинцам рекомендуют незамедлительно обращаться в посольства Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал Корреспондент.net, первый раз в этом году парламент Египта ввел трехмесячное чрезвычайное положение в апреле, расширив полномочия властей, после двух взрывов в церквях христиан-коптов в городах Александрия и Танта. Тогда погибли 43 человека, более 100 получили ранения.

Позже в мае террористы расстреляли из пулеметов автобус, перевозивший группу коптов. Жертвами нападения стали 23 человека, еще 25 получили ранения.