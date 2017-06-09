МИД просит украинцев учитывать разницу во времени со странами ЕС при планировании поездок в первый день безвиза

МИД попросил украинцев учитывать разницу во времени со странами Евросоюза при планировании поездок в первый день безвизового режима со странами ЕС. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины на Facebook. Решение вступает в силу 11 июня в 00:00

"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, на то, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может быть отличным от украинского", - сообщили в департаменте.

В частности, первыми безвизовый режим откроют 8 стран Европейского Союза в 00:00 по киевскому времени: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

Далее, в 01:00 по Киеву границы для граждан Украины откроют: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

В Португалии безвиз вступит в силу в 02:00 по Киеву, а в Исландии - в 03:00.

"При планировании путешествий советуем тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия в соответствующую страну во избежание недоразумений на границе и сокращения времени прохождения паспортного контроля. Желаем счастливых путешествий", - добавили в МИД.

Как сообщалось, безвизовый режим для Украины в страны ЕС де-факто и де-юре вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.