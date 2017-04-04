МИД протестует против призыва России на воинскую службу крымчан

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Ведомство отмечает, что Резолюция ГА ООН A / RES / 71/205 от 19 декабря 2016 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и призвала ее обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека, и договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает.

В этом контексте было высказано требование отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств.

Правозащитник: Призыв крымчан в российскую армию - незаконен

QHA сообщало, что жители оккупированного Крыма, призванные в оккупационную армию во время весеннего призыва, впервые будут проходить военную службу во всех регионах России.

QHA Крымские Новости

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