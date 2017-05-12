МИД работает над встречей Порошенко и Трампа

Министерство иностранных дел Украины работает над встречей украинского и американского президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает телеканал "112 Украина".

"Над встречей мы работаем. Я думаю, она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов подготовки встречи - это формат, в котором США будут прилагать усилия, каким образом давить на Россию с целью полного выполнения минских соглашений. Сейчас это в процессе дискуссии ", - прокомментировал министр.

На вопрос, встретится ли российский президент Владимир Путин с Трампом раньше Порошенко, Климкин ответил:

"То, что обсуждается между США и Россией, имеет совсем другой порядок дня, совсем другую логику и характер".

Напомним, во время трехдневного визита в Вашингтон министр иностранных дел Павел Климкин встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице- президентом Майклом пенсий.