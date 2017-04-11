МИД России просит США повлиять на Украину для "прекращения насильственной украинизации"

Министерство иностранных дел России в своем комментарии в связи с визитом в Россию Госсекретаря США Рекса Тиллерсона призвало США повлиять на Украину для "прекращения насильственной украинизации всех сфер жизни". По мнению российского министерства, именно это стало причиной конфликта в Донбассе, сообщается на сайте министерства.

Кроме того, Россия просит США "использовать свое влияние на Украину, чтобы нейтрализовать реваншистские настроения украинской партии войны".

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поставил России ультиматум, призывая ее определиться, на чьей она стороне. России необходимо выбирать между сотрудничеством с США и странами, которые разделяют их подход, или режимом Башара Асада, Ираном и Хезболлой.

Тем временем Канада может ввести дополнительные санкции против России за поддержку Асада. В частности, премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что его страна готова поддержать действия, которые покажут России ее ответственность за действия сирийского режима